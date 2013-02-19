Мамиашвили готов вести переговоры с МОК и реформировать борьбу

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19 февраля 2013, 15:56 [«Аргументы Недели. Москва», Пётр Горбатенко, Москва ]

Фото Петра Горбатенко

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили в ходе конференции в пресс-центре МК рассказал об отставке экс-президента FILA Рафаэля Маринетти и о ситуации с исключением борьбы из списка дисциплин Олимпиады. Об этом передает корреспондент «АН-онлайн».

М. Мамиашвили сообщил, что временным президентом FILA в такое «непростое для спортивной борьбы время» был избран Ненад Лалович.

Кроме того, глава ФСБР прокомментировал основную причину, почему было рекомендовано убрать спортивную борьбу из списка дисциплин Олимпиады в 2020 году. Он объяснил, что ещё за месяц предупредил бывшего главу FILA Р. Маринетти, что спортивная борьба может быть исключена. Маринетти заверил М. Мамиашвили, что почти все члены исполкома МОК - его друзья. Президент российской федерации борьбы попросил его при личной встрече с ними либо развеять слухи об исключении борьбы из списка, либо обсудить возможность компромисса. По мнению М. Мамиашвили, прежний президент МОК фактически не предупреждал в полном объеме бюро FILA о том, что ему приходили рекомендации по реформированию вида спорта.

«Что необходимо сделать? Кроме сепаратистских настроений, бюро ничего из уст Маринетти не услышало. Никакого давления на МОК не должно быть. Нужно вести переговоры с членами МОК, что мы готовы реформировать борьбу», - резюмировал М. Мамиашвили.

Президент ФСБР сообщил также, что 29 мая на исполкоме МОК в Петербурге будет проходить презентация спортивной борьбы. В частности, это будет делать и ФСБР. Как рассказал М. Мамиашвили, Федерация уже связалась с крупнейшими PR-компаниями для создания презентации. «В России уже разработана программа развития и популяризации спортивной борьбы, подписанная министром спорта, туризма и молодежной политики Виталием Мутко», - подытожил М. Мамиашвили.

Ранее «АН-онлайн» проводили опрос на тему исключения борьбы из списка дисциплин Игр 2020 года. Бывший министр обороны США занимался борьбой в школе, потом в Принстонском университете и во время службы офицером. Даже он выразил недоумение по поводу рекомендации Исполкома Международного олимпийского комитета исключить спортивную борьбу из программы Игр.