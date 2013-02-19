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В России появилась женская вертолетная эскадрилья
19 февраля 2013, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]
«Русские Вертолетные Системы» (РВС) и «Вертолеты России» объявили о создании первой российской женской вертолетной эскадрильи «Колибри», сообщает во вторник пресс-служба РВС.
«В состав эскадрильи входят как профессиональные пилотессы международного класса, так и курсанты любители, обучающиеся в учебном центре «РВС», - говорится на сайте РВС.
В честь эскадрильи, подчеркивают в пресс-службе, 8 марта РВС устраивает первый весенний бал «Колибри».