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//Общество

В России появилась женская вертолетная эскадрилья

19 февраля 2013, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

helisystems.ru
helisystems.ru

«Русские Вертолетные Системы» (РВС) и «Вертолеты России» объявили о создании первой российской женской вертолетной эскадрильи «Колибри», сообщает во вторник пресс-служба РВС.

 «В состав эскадрильи входят как профессиональные пилотессы международного класса, так и курсанты любители, обучающиеся в учебном центре «РВС», - говорится на сайте РВС.
В честь эскадрильи, подчеркивают в пресс-службе, 8 марта РВС устраивает первый весенний бал «Колибри».

НС

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