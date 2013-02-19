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19 февраля 2013, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство обороны РФ получило последний серийный самолет Ту-154. Самарский авиационный завод "Авиакор" во вторник передал представителям Минобороны РФ Ту-154, самолет - ставший последним в серийном производстве самого массового отечественного реактивного пассажирского лайнера.

Новый Ту-154 вылетит к месту своей постоянной дислокации в среду.

Гендиректор ОАО "Авиакор-авиационный завод" Алексей Гусев сообщил о вероятности, что серийное производство самолетов Ту-154 будет закончено. Но на сегодняшний день в эксплуатации, включая самолеты, находящиеся за рубежом, порядка 100 единиц. Гусев уточнил, что самарский завод будет проводить обслуживание самолетов данного типа.

Серийное производство самолета Ту-154 началось на заводе в Куйбышеве (ныне Самара) в конце 60-х годов прошлого века. По данным предприятия, в феврале этого года исполнился 41 год со дня первого регулярного рейса Ту-154 с пассажирами. Эти самолеты эксплуатировались в авиакомпаниях Чехословакии, Болгарии, Сирии, Кореи, Китая, Польши, Ирана, Афганистана, Ганны, Йемена, Никарагуа, Румынии.



Гендиректор "Авиакора" рассказал, что у предприятия сейчас новая фаза во взаимоотношениях с Минобороны. Новый проект - самолет Ан-140 - новая надежда авиастроителей. По словам Гусева, сегодня был облет очередного Ан-140 для Минобороны. Полет был выполнен успешно. В этом году самарский завод должнен сдать не менее пяти Ан-140.