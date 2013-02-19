В Москве и Петербурге начнут выдавать загранпаспорта с отпечатками пальцев

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19 февраля 2013, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве и Санкт-Петербурге с 1 июля 2013 года начнут выдавать биометрические загранпаспорта с отпечатками указательных пальцев. Внесение отпечатков обязательным не будет.

Об этом сегодня на пресс-конференции в столице сообщил заместитель руководителя Федеральной миграционной службы РФ Сергей Калюжный.



Вначале поэкспериментируют в первых двух пилотных регионах, при этом владельцам уже имеющихся документов не надо будет менять паспорта. Отпечатки будут снимать при оформлении новых загранпаспортов, сообщает РБК. Данные будут загружаться в чип паспорта. А по всей России этот порядок планируется внедрить с 1 января 2015 г.

Необходимость внедрения дактилоскопических данных в биометрические паспорта россиян обусловлена переговорами с Европейским союзом о безвизовом режиме. Обязательным условием ЕС для отмены виз являются защищенные паспорта с полными данными о владельце.



