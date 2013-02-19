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19 февраля 2013, 16:13 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]

Фото сайта www.ingushetia.ru

В столице Ингушетии напротив здания республиканской администрации на деньги мецената возводится изумительная стометровая смотровая башня, построенная в стиле родовых сторожевых башен вайнахов. Она взметнулась уже на 75 метров.

Юнус-Бек Евкуров уверен, что это сооружение, несмотря на то, что строится конкретным благотворителем, "имеет общенациональное значение. Поэтому, работу по оформлению башни надо строить с учётом общественного мнения".

Ингушский руководитель пригласил к диалогу и на "смотрины" новостройки "под средневековье" представителей общественности и свободных художников республики.

В ходе диалога прозвучало около сотни предложений по обустройству и дизайну сооружения, многие из которых будут учтены при строительстве. А художник-дизайнер Зелимхан Эсмурзиев, археолог Умалат Гадиев выразили готовность принять деятельное участие в оформлении интерьера башни. Они считают, что, прежде всего, нужно отразить все детали быта и этнографии средневековых ингушей, - передает пресс-служба главы РИ.

Большая площадь и удачная планировка этажей башни позволяют проводить в ней различные культурно-массовые мероприятия, научные конференции, в частности, Крупновские чтения, заседания Совета тейпов, молодёжные форумы. Договорились, что на отдельных этажах целесообразно открыть художественные мастерские, этнографический музей и отметили, что многофункциональный объект "Ингушская башня" будет играть огромную роль в консолидации ингушского общества, так как он принадлежит не одному тейпу, как было заведено много веков назад, а всем жителям республики.

После завершения высота башни будет равняться 33-х этажному дому. Все говорит о том, что это будет действительно красивый и величественный монумент, передающий образ Ингушетии и служащий приманкой для туристов.

Кстати библейская Вашилонская башня, согласно археологу Кольдевею, достигала в высоту 90 м.

"АН" писали, что Кремль сегодня откомментировал слухе о близкой отставке Юнус-Бека Евкурова.