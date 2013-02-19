Путину доложили о гибели усыновленного в США Максима Кузьмина

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19 февраля 2013, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин проинформирован о гибели в Соединенных Штатах усыновленного в России мальчика Максима Кузьмина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил во вторник, что информация о смерти усыновленного ребенка американскими родителями, появившаяся в понедельник вечером, уже сразу стала известна Владимиру Путину.

"В штате Техас приемной матерью убит 3-летний ребёнок. Убийство произошло в конце января. 3-летний Максим был избит (по версии следователей) приемной матерью, которая долгое время кормила его сильными психотропными препаратами", - написал в понедельник в своем микроблоге уполномоченный по правам детей при президенте РФ Павел Астахов.

Вскрытие показало, что ребенок подвергался насилию со стороны приемной матери Лоры Шатто. Сейчас женщину отстранили от воспитания второго ребенка — брата погибшего Максима, за которым присматривает пока ее муж — Алан Шатто.

Псковский губернатор Андрей Турчак заявил, что брата погибшего в приемной американской семье Максима Кузьмина Кирилла желают принять уже около десятка семей.