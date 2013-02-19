Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Путину доложили о гибели усыновленного в США Максима Кузьмина

19 февраля 2013, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин проинформирован о  гибели в Соединенных Штатах усыновленного в России мальчика Максима Кузьмина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил во вторник, что информация о смерти усыновленного ребенка американскими родителями, появившаяся в понедельник вечером, уже сразу стала известна Владимиру Путину. 

"В штате Техас приемной матерью убит 3-летний ребёнок. Убийство произошло в конце января. 3-летний Максим был избит (по версии следователей) приемной матерью, которая долгое время кормила его сильными психотропными препаратами", - написал в понедельник  в своем микроблоге уполномоченный по правам детей при президенте РФ Павел Астахов. 

Вскрытие показало, что ребенок подвергался насилию со стороны приемной матери Лоры Шатто.  Сейчас женщину отстранили от воспитания второго ребенка — брата погибшего Максима, за которым присматривает пока  ее муж — Алан Шатто.

Псковский губернатор Андрей Турчак заявил, что брата погибшего в приемной американской семье Максима Кузьмина Кирилла желают принять уже около десятка семей. 

ИЧ

//картина дня

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать за движением шамана в сторону Иркутской области, где народ обозлен малой эффективностью ликвидации последствий наводнений и пожаров…

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Екатеринбурге прошёл детский крестный ход. Полторы тысячи детей, в том числе и совсем малыши и на инвалидных колясках, прошли под дождём 8 километров, чтобы помолиться…