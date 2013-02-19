Госдума приняла сразу в трех чтениях закон о продлении приватизации жилья

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19 февраля 2013, 14:46 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Госдума РФ приняла сегодня сразу в трех чтениях закон о продлении бесплатной приватизации жилья россиянами. Решением депутатов документ пролонгирован до 1 марта 2015 года. Закон, после прохождения в Совфеде и подписи президента, вступит в силу в день его официального опубликования.



Напомним, бесплатная приватизация жилья в России заканчивается 1 марта. Она началась в 1992 году, и ее сроки уже дважды продлевались.



"АН" писали, что на прошлой неделе Владимир Путин сказал, что считает необходимым поднять вопрос о продолжении программы ориентировочно на два года.

Это связано с тем, что некоторые категории россиян, среди которых военные чье жилье передавалось от ведомств к ведомству, а также дети-сироты, не могли своевременно приватизировать жилье о независящим от них причинам.