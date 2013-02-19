На Дону шахтёры-пенсионеры начали голодовку

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19 февраля 2013, 14:19 [«Аргументы Недели. Ростов-на-Дону», Григорий Бочкарёв, Ростов-на-Дону ]

Фото О. Бакунина

Жители города Зверево Ростовской области - бывшие шахтёры – начали сегодня бессрочную голодовку. Участники этой акции протеста требуют, чтобы чиновники (как муниципальные, так и региональные) хотя бы объяснили им, как формируются тарифы на жилищно-коммунальные услуги в городе.

Как сообщил «АН-онлайн» депутат городской Думы Зверево, коммунист Валерий Дьяконов, в своих расчётах горожане использовали те же формулы и положения, которыми (согласно закону) пользуется и областная служба по тарифам. Но вот результаты получаются совершенно разными.

Еще в конце 2012 года инициативная группа горожан, состоящая из бывших горняков и вдов погибших, или умерших шахтёров провела своё собственное исследование того, откуда берутся расценки на отопление, воду, вывоз мусора и т.д. и т.п.

Совершив необходимые вычисления по предложенным формулам, горожане вывели свои расценки, которые оказались чуть ли не на порядок ниже тех, что сейчас используют коммунальщики. Возмущенные зверевцы потребовали от мэра города и правительства области подробных объяснений, пригрозив пикетами и угрозой голодовки - они обещали начать её ещё 5 февраля.

Опасаясь ненужного резонанса, региональные власти попытались договориться с протестующими. Делегация из области прибыла довольно внушительная не только по количеству, но и по занимаемым приехавшими чиновниками руководящим должностям: заместитель губернатора Ростовской области Александр Гребенщиков, руководитель Региональной службы по тарифам Олег Николаевский, заместитель Законодательного собрания региона Евгений Шепелев. В Зверево также прибыли заместитель министра ЖКХ области и заместитель областного министра информационной политики.

На встречу, на которой присутствовал и мэр города Зверево Александр Чумаков, были приглашены бывшие шахтёры, а ныне пенсионеры Николай Чекмарёв, Василий Плющ, Николай Татауров и депутат городской Думы (также бывший шахтёр) Валерий Дьяконов.

Местные шахтёры-пенсионеры протестуют уже несколько лет, требуя вернуть им пайковый уголь. Но воз, как говорится, и поныне там. После банкротства шахты «Обуховская» новый владелец снял с себя обязательства обеспечивать пайковым топливом или его денежным эквивалентом пенсионеров-горнодобытчиков и членов их семей.

После встречи с областными чиновниками инициативная группа приняла решение отложить начало голодовки на несколько дней, и дождаться первых результатов. И только после этого принимать окончательное решение – объявлять голодовку, или нет.

По словам Валерия Дьконова, так как ни правительство области, ни губернатор, ни мэр не сделали ничего для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, было решено объявить бессрочную голодовку с 19 февраля. Пока голодать начали три человека, но вполне возможно, что количество участников голодовки увеличится, так как обещанный на январской встрече пайковой уголь для 62 пенсионеров-шахтёров также не выделен.

Согреваться обещаниями чиновников жители города Зверево, по их словам, ещё не научились, поэтому и пошли на эту вынужденную крайнюю меру для защиты своих прав.