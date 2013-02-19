Псковские семьи готовы принять брата погибшего в США Максима Кузьмина

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19 февраля 2013, 14:09 [«Аргументы Недели. Псков», Екатерина Вязова, Псков ]

Фото с сайта www.19rus.info

Псковский губернатор Андрей Турчак заявил, что брата погибшего в приемной американской семье Максима Кузьмина Кирилла желают принять уже около десятка семей, передает корреспондент «АН-онлайн».

По словам главы региона, в Управление социальной защиты области обратилось уже с десяток семей, которые готовы усыновить мальчика. «Мы координируем свою работу с органами опеки Министерства образования. Процедура возвращения мальчика будет запущена сегодня же. Мы со стороны администрации Псковской области готовы принять все меры, чтобы ребенок вновь обрел семью на территории нашего региона», — добавил он.

Как «АН-онлайн» писали ранее, А. Турчак сообщил, что в регионе будет создана коллегия, в состав которой войдут представители органов исполнительной власти, общественных организаций, курирующих вопросы многодетных семей, детей-сирот, а также Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области. Только коллегиально будет выноситься решение об отборе кандидатов в усыновители. На данный момент решением псковского губернатора все процедуры усыновления детей-сирот из Псковской области приостановлены.