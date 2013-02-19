В Челябинске организуют туры на место падения чебаркульского метеорита

//Общество

19 февраля 2013, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

Предприниматели не растерялись и приглашают всех желающих на экскурсию к месту падению чебаркульского метеорита, тур к полынье, образовавшейся 15 февраля в результате падения метеорита, обойдется туристу в 5 тысяч рублей без учета проживания.

Прием гостей продуман и организован, прибывших встретят в аэропорту Челябинск, поселят в отель, а потом отвезут к полынье. Обслуживать будут группы только от 4 туристов, сообщают Интернет-СМИ Челябинска.