Известная песня может стать гимном Хабаровска

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19 февраля 2013, 13:18 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Михаил Анисимов, Хабаровск ]

Придать статус гимна дальневосточной столицы песне «Вдоль Амура белым парусом» - с таким предложением к депутатам городской думы обратилась инициативная группа жителей Хабаровска. Как рассказали корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе хабаровской мэрии, с помощью «Открытого микрофона» перед парламентариями выступили журналисты Софья Епифанова и Валентина Кудряшова.

Они отметили, что песня «Вдоль Амура белым парусом», написанная легендарным хабаровским бардом Матвеем Журавлевым и поэтом Аркадием Федотовым, давно любима хабаровчанами. Уже сейчас число сторонников этой идеи насчитывает более 600 человек, и их становится все больше, утверждают авторы инициативы.

«Песня много лет объединяет жителей Хабаровска, создает образ города, и это подкрепляется многочисленными отзывами», - сказала Валентина Кудряшова. Журналисты передали депутатам разработанное обращение, проект положения о гимне и отзывы хабаровчан. Общественники также попросили наградить автора слов песни Аркадия Федотова – известного хабаровского поэта, за его вклад в культурную жизнь города. Они же предложили поставить в городе памятник Матвею Журавлеву, известному также как «Дед Матвей».

В свою очередь, председатель Хабаровской городской думы Сергей Савков сказал, что эта инициатива граждан обязательно будет рассмотрена. Правда, как напомнила начальник управления культуры администрации Хабаровска Марина Стоякина, сначала надо разработать положение о гимне города – его до сих пор нет, хотя уже пять лет подряд мэрия пытается устраивать конкурсы на такое произведение. Впрочем, победитель так и не был выявлен – слишком высоки требования.

Неоднократно проходили и конкурсы песен о Хабаровске. Вот и сейчас идет отборочный тур одного из таких соревнований - в конкурсную комиссию подано уже более 20 заявок от хабаровских поэтов и музыкантов. Не исключено, что одна из конкурсных песен сможет претендовать на то, чтобы стать гимном Хабаровска, но этот вопрос будет рассматриваться в отдельном порядке.

Стихи, ставшие песней «Вдоль Амура белым парусом», поэт Аркадий Федотов сочинил в 1968 году, когда Хабаровск праздновал свой 110-й год рождения. А тремя годами раньше он же написал слова к маршу «Прощание славянки» Василия Агапкина. Аркадий Федотов - ветеран ансамбля песни и пляски КДВО. Служил в армии, занимался художественной самодеятельностью. Сверхсрочником закончил в Таллине сначала вечерние курсы, а потом и музыкальное училище по классу духовых инструментов. Демобилизовался, приехал в Хабаровск и устроился хормейстером в Дом офицеров, где и встретился с Матвеем Журавлевым. Он до сих пор живет в краевом центре, ему 83 года.

Что касается Матвея Журавлева, он родился в 1927 году в Тюменской области. Матвей был еще ребенком, когда отца сослали в Магадан, а семью в 1932 году - в Троицкий леспромхоз Хабаровского края на лесозаготовки. В 1935 году семья перебирается в Хабаровск. Умер Дед Матвей в 1999 году. Добавим, не исключено, что песня «Вдоль Амура белым парусом» станет гимном города к 155-й годовщине со дня его основания. Эта дата будет отмечаться 31 мая.