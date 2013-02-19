В Пскове будет создана коллегия по вопросам многодетных семей

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19 февраля 2013, 13:03 [«Аргументы Недели. Псков», Екатерина Вязова, Псков ]

Фото с сайта www.19rus.info

Губернатор Псковской области Андрей Турчак в ходе заседание администрации региона сообщил, что создается коллегия, которая будет выносить решение об отборе кандидатов в усыновители, передает корреспондент «АН-онлайн».

В состав коллегии войдут представители органов исполнительной власти, общественных организаций, курирующих вопросы многодетных семей, детей-сирот, а также Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области. Решение об отборе кандидатов в усыновители будет выноситься только коллегиально.

Кроме того, как уже сообщалось, губернатор Псковской области поручил органам опеки региона оказывать максимальное содействие следственным мероприятиям и приостановить процедуры усыновления. Своему заместителю Веронике Емельяновой он дал задание подключиться к работе по отбору усыновителей для брата Максима Кузьмина, умершего в усыновившей его американской семье, Кирилла. А. Турчак заявил, что запустить процедуры необходимо сегодня же. «Кирилл не может оставаться в США. По всем американским законодательным моментам его будут передавать из рук в руки. Это дополнительная травма для ребенка. Он не собачка и не кошка. Кирилл должен вернуться в Псковскую область», — резюмировал губернатор.

Первым о трагедии в США сообщил Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов, написавший в «Твиттере» о смерти мальчика из России. По его данным, Максим Кузьмин умер, не дождавшись скорой помощи, вызванной приемной матерью. Позже СМИ выяснили, что трагедия произошла 21 января. Патологоанатомы обнаружили у мальчика повреждение брюшной полости и внутренних органов, которые могли быть вызваны сильным ударом. Также на теле ребенка выявлены многочисленные кровоподтеки в области головы и ног. Следственным комитетом России начата процессуальная проверка.