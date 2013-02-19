Тысячи биробиджанцев устремились за «жилищно-коммунальной справедливостью»

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19 февраля 2013, 13:01 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Виктор Черненко, Биробиджан ]

Фото астра.рф

В офисе ОАО «Единый заказчик» столицы Еврейской автономии – не протолкнуться: тысячи биробиджанцев намерены получить перерасчёт за услуги ЖКХ. Речь идёт о миллионах рублей переплаченных за отопление.

По словам очевидцев, ажиотаж возник 14 февраля - люди с утра занимали очередь в «Единый заказчик» (крупнейшую управляющую компанию Биробиджана), чтобы оформить претензии по перерасчёту. Причём, никаких объявлений по этому поводу не было – сработало «сарафанное радио».

Очередникам выдали бланки претензий, адресованных генеральному директору ОАО «Единый заказчик» Владимиру Мазаненко. В тексте содержалось: «В 2010 году вашей организацией мне были произведены начисления за отопление и горячую воду по усреднённым тарифам, в связи с чем данные начисления были завышены. Прошу вас произвести перерасчёт начислений за отопление и горячее водоснабжение».

«Почему мы должны стоять тут по этому поводу? Ошиблись коммунальщики – пусть скорректируют текущую плату. А если бы мы не узнали — так бы всё и осталось?», — возмущались люди в очереди. Чтобы зарегистрировать претензию по перерасчёту, нужно было выстоять несколько часов.

Как сообщил корреспонденту «АН-онлайн» генеральный директор ОАО «Единый заказчик» (г.Биробиджан) Владимир Мазаненко, в 2010 году в Биробиджане плата для населения за отопление и горячую воду начислялась неправильно. «Кто-то из потребителей заплатил больше, кто-то - меньше. Сейчас будем разбираться. Пока принимаем претензии о перерасчёте (к нам обращается не менее 500 граждан в день), а затем решим, что делать», - пояснил Владимир Мазаненко.

По неофициальным источникам, местные коммунальщики в 2010 году вывели среднюю из стоимости гигакалории, вырабатываемой Биробиджанской ТЭЦ, и мелкими кочегарками. Эту не дифференцированную величину применяли при расчёте стоимости ЖКУ. В итоге большинство потребителей переплатило.