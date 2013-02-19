МИД прокомментировал расследование незаконных изъятий в Косово донорских органов

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19 февраля 2013, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото пресс-службы МИД РФ.

Российская Федерация придает большое значение полному и всестороннему расследованию совершенных в Косово преступлений по незаконному изъятию и трансплантации донорских органов, сообщает во вторник Департамент информации и печати МИД России.

Министерство информирует, что российскими правоохранительными органами возбуждено соответствующее уголовное дело, ведется работа.

Российская сторона самым серьезным образом настроена на конструктивное взаимодействие с зарубежными партнерами с целью установления истины по делу и привлечения виновных к ответственности. Конкретные параметры такого взаимодействия определяются требованиями российского уголовно-процессуального законодательства, подчеркивает МИД РФ.

При этом важнейшим условием для такого рода международного сотрудничества, по заявлению ведомства, является обеспечение безопасности фигурирующих в деле лиц.

Напомним, речь идет о варварском изъятии за копейки или вообще без оплаты человеческих органов у лиц из числа неалбанцев с целью последующей перепродажи.

На территории Косова действовала подпольная сеть торговцев донорскими органами. Сколько времени действовала банда потрошителей - неизвестно. Расследование началось в 2008 году только благодаря следователям и полицейским Юридической миссии Евросоюза, которая тогда появились на территории самопровозглашенной республики

Жертвами банды стали азиаты и европейцы, среди которых, как минимум, два россиянина.

На помощь России в расследовании преступлений, связанных с незаконной торговлей человеческими органами в Косово рассчитывает Сербия.