Голоса на выборах в городскую Думу Тольятти посчитают вручную

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19 февраля 2013, 12:46 [«Аргументы Недели. Самара», Сергей Гурков, Самара ]

Фото www.tvtula.ru

Комплексы обработки избирательных бюллетеней - КОИБы не будут использоваться на выборах в городскую Думу Тольятти, сообщили сегодня «Ан-онлайн» в самарском отделении ассоциации «Гражданский голос», занимающейся защитой прав избирателей.

Депутаты Госдумы РФ в начале февраля предложили отказаться от производства КОИБов, потому что в региональных выборах участвует множество партий. Из-за чего избирательные бюллетени выпускаются на нескольких листах, что делает невозможной их обработку КОИБами, поскольку те рассчитаны на работу с избирательными бюллетенями на одном листе. В участковых избиркомах Тольятти, где идет подготовка к намеченным на сентябрь выборам в городскую Думу, решили поддержать эту инициативу.

«Классический» вариант голосования на выборах, когда голоса избирателей вручную подсчитываются членами УИКов, делает возможной подтасовку результатов выборов. А значит: возможность победы на выборах с рекордными результатами кандидатов от «Единой России», которой руководство реготделения партии власти дало установку набрать не менее 70% голосов в Тольятти»,- считает руководитель ассоциации «Гражданский голос» Людмила Кузьмина.



В декабре 2011 года на выборах президента России в Тольятти использовалось 25 КОИБов. Результаты голосования на участках, оборудованных счетчиками-автоматами были не в пользу Владимира Путина. В марте прошлого года во время голосования по выборам главы Тольятти от использования КОИБов было решено отказаться.