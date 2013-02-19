Власти Москвы оповестят об ограничениях на въезд грузовиков на МКАД

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19 февраля 2013, 12:41 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта www.mos.ru

Широкомасштабную кампанию по информированию водителей о введении ограничений с приходом весны на въезд на МКАД транзитных фур проводит Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Среди мер по оповещению - размещение информации в местных СМИ, регулярные трансляции на радиоканале 15 АМ, билборды, ролики в эфире "Дорожного радио", выдача листовок инспекторами УГИБДД на постах, а также письма профессиональным ассоциациям и властям регионов, сообщает пресс-служба московского правительства.

На МКАД на правах социальной рекламы уже размещено около 50 билбордов, информирующих водителей о новых ограничительных мерах. С 1 марта 2013 года на всех вылетных магистралях в пределах 70 км до МКАД будет установлено ещё около 100 информационных щитов.

С 17 февраля на основных вылетных магистралях Москвы, где радиоточки вещают на частоте 15 АМ, будут транслироваться ролики, оповещающие водителей-дальнобойщиков об ограничениях на въезд транзитного грузового транспорта и необходимости планирования проезда на ночное время или поиска объездных путей.

"АН писали, что согласно постановлению Правительства Москвы, с 1 марта 2013 года с 6 до 22.00 часов будет запрещён въезд на МКАД и в пределы МКАД транзитных грузовиков разрешенной максимальной массой более 12 т.

Для удобства жителей Москвы и Московской области с 1 мая 2013 года будет запрещён въезд всех грузовиков аналогичной массы в дневной период. В дачный сезон в выходные, праздничные и предпраздничные дни въезд будет ограничен с 6.00 до 24.00 часов.