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19 февраля 2013, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Усыновление в Псковской области приостановлено решением губернатора Псковской области Андрея Турчака, так как усыновленные дети, погибшие в США - Дима Яковлев и Максим Кузьмин - были взяты американцами из дома ребенка региона.

"В Америке в очередной раз было совершено жестокое преступление, жертвой которого стал ребенок, усыновленный из нашего региона, - Максим Кузьмин. Он умер, не дождавшись скорой помощи. Мы с болью восприняли это известие", — цитируют СМИ слова губернатора Псковской области.

Андрей Турчак высказал мнение, что Кирилл Кузьмин - брат погибшего Максима, - не может оставаться в США. "Кирилл должен вернуться в Псковскую область", - считает Турчак.

Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка, а прокуратура США обещала российской стороне всяческое содействие в расследовании обстоятельств смерти Максима Кузьмина.