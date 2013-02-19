Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Усыновление в Псковской области приостановлено решением губернатора

19 февраля 2013, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Усыновление в Псковской области приостановлено решением губернатора Псковской области Андрея Турчака, так как усыновленные дети, погибшие в США - Дима Яковлев и Максим Кузьмин - были взяты американцами из дома ребенка региона.

"В Америке в очередной раз было совершено жестокое преступление, жертвой которого стал ребенок, усыновленный из нашего региона, - Максим Кузьмин. Он умер, не дождавшись скорой помощи. Мы с болью восприняли это известие", — цитируют СМИ слова губернатора Псковской области.
 
Андрей Турчак высказал мнение, что Кирилл Кузьмин - брат погибшего Максима, - не может оставаться в США. "Кирилл должен вернуться в Псковскую область", - считает Турчак.
 
Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка, а прокуратура США обещала российской стороне всяческое содействие в расследовании обстоятельств смерти Максима Кузьмина.
ЕП

//картина дня

Спрогнозирован вероятный ответ России в случае удара сил Североатлантического альянса по Калининграду. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Спрогнозирован вероятный ответ России в случае удара сил Североатлантического альянса по Калининграду. Соответствующая…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на призыв президента Соединённых Штатов Дональда Трампа к Евросоюзу выделять больше денег на безопасность украинских…

//новости ан