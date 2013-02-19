В Петербурге приостановили программу развития велосипедного движения

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19 февраля 2013, 11:26 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры принял решение заморозить работы по велосипедному развитию, в рамках которых уже потратили 4 миллиона рублей, сообщает "Петербургский дневник".

В настоящий момент комитет занимается госзаказами и ревизией тендеров. Велодорожки в списке приоритетных проектов не значатся. Напомним, программа развития сети велосипедных дорожек была принята Правительством Петербурга еще в 2008 году. Планировалось, что к 2010 году во всех районах города появятся велосипедные дорожки.