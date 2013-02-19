У железной дороги поставят шумозащитные экраны

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19 февраля 2013, 10:48 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

ОЖД пообещало обезопасить петербуржцев от шума На фоне появления нового закона "О тишине" в Петербурге ОЖД озаботилась шумом от поездов. В ближайшие три года компания собирается установить 85 километров шумозащитных экранов.

На эти цели они потратят больше девяти миллиардов рублей. -Вопросы экологической безопасности, в частности снижения уровня шума, одни из приоритетных для нас проектов, - заявили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. - Шумозащитные экраны мы установим в ходе первой и второй очереди реконструкции участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива с 2013 по 2015 год. В 156 домах и вовсе установят шумозащитное остекление. Самые близкие к дороге 66 домов расселят. На это все уйдут где-то восемь миллиардов рублей. Еще миллиард РЖД потратит на строительство 18,5 километров шумозащитных экранов на участках Сосново – Петяярви – Лосево-1, Выборг – Каменногорск.

Там экраны поставят уже к декабрю этого года. - На участке Санкт-Петербург – Бусловская уже стоят шумозащитные панели общей протяженностью 5 750 метров и высотой четыре метра, - напомнили в пресс-службе компании. - Они установлены на станциях Левашово, Репино, Комарово, Горьковское. Акустические испытания экранов показали, что их средняя эффективность составляет восемь-двенадцать децибел на расстоянии 25 метров. Однако, компании застройщики зачастую осуществляют строительные работы с нарушением предписанных норм, что в свою очередь приводит к появлению жалоб на повышенный уровень шума от жителей районов, расположенных вблизи железной дороги, пишет "московская Правда".