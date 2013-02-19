Объединенный чемпионат России и Украины по футболу может начаться уже в 2014 г.

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19 февраля 2013, 10:38 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Об этом заявил патрон "Зенита" Алексей Миллер Впервые идея создать некий объединенный чемпионат по футболу между странами СНГ прозвучала в конце ноября прошлого года.

Сразу же после скандального матча между "Динамо" и "Зенитом". Петербургскому клубу присудили техническое поражение за срыв игры из-за использования фанатами пиротехники, не считая двух домашних игр без зрителей и огромного штрафа. Видмо, решение РФС так сильно задело руководство "Зенита", что оно заявило, что рассматривает вариант участия команды в другой лиге. А затем председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Зенит" может играть в некоемом чемпионате СНГ.

Лучшие умы российского футбола вдруг начали думать над идеей. И вскоре появилось понимание: пока чемпионат СНГ по футболу по подобию хоккейной КХЛ или баскетбольной Единой лиги ВТБ невозможен. Зато появилась другая идея: создать так называемый объединенный чемпионат России и Украины. Авторы проекта создали огкомитет, который возглавил президент и главный тренер владикавказской "Алании" Валерий Газзаев. Спустя какое-то время он разослал российским и украинским клубам приглашения на первое совещание по вопросу нового турнира. Собрание всех заинтересованных клубов назначили на понедельник, 18 февраля. В Москву в офис "Газпрома" приехали представители сразу нескольких клубов - "Зенита", ЦСКА, "Спартака", "Анжи", "Локомотива", "Рубина", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Волги", "Амкара", "Ростова", "Кубани", "Волги".

От Украины на совещание прибыл исполнительный директор объединения профессиональных футбольных клубов Украины "Премьер-лига" Петр Иванов. Слово взял председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и сделал сразу ряд громких заявлений. - Мы считаем, что объединенный чемпионат России и Украины можно начать проводить уже с осени 2014 года, - несколько огорошил Алексей Миллер. - Но если возникнут организационные сложности, то сроки могут быть передвинуты на осень 2015 года. В таком случае чемпионат завершится весной 2016 года. Кроме того, организаторы нового турнира озвучили сумму бюджета - миллиард долларов! При этом победитель объединенного чемпионата получит 96 миллионов долларов, аутсайдеры - 25 - 26 миллионов долларов. Довольно привлекательно. Кроме того, Алексей Миллер высказал еще одну резонансную мысль. Телевизионный рейтинг объединенного чемпионата России и Украины превысит рейтинг матчей Лиги чемпионов! - сказал патрон "Зенита" Правда, несмотря на это, остается еще много вопросов. Как клубы будут попдать в еврокубки? В какие лиги отправятся команды-аутсайдеры? А самое главное, как на это посмотрят в УЕФА и ФИФА, которые не приветствуют проведение объединенных чемпионатов.

Кстати, первый человек мирового футбола Йозеф Блаттер уже высказался на эту тему. Во время проводенения Кубка Содружества президент ФИФА заявил, что идея создания чемпионата России и Украины плохая, реализовать ее невозможно, так этот турнир разрушит старейшую футбольную организацию. Против нового турнира высказываются президент РФС Николай Толстых и почетный президент РФС Вячеслав Колосков.