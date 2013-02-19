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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Авиация МЧС доставит из Москвы в Сирию гуманитарный груз

19 февраля 2013, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.mchs.gov.ru
Фото с сайта www.mchs.gov.ru

МЧС России во вторник отправляет в Латаки двумя самолетами гуманитарную помощь населению Сирии. В Арабскую Республику будут доставлены передвижные электростанции 10 кВт, палатки, одеяла, кровати и другие предметы первой необходимости, рыбные и молочные консервы, сахар.

В 10.10 (мск) самолет ИЛ-76 и в 10.13 (мск)  Ил-62 МЧС России вылетели с оперативной группой МЧС России и "гуманитаркой".

На обратном пути следования авиация МЧС России возьмёт на борт желающих покинуть Сирию и вернуться на Родину, сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

 

ЛБ

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