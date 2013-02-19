Глава подмосковного Красноармейска обвиняется в мошенничестве

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19 февраля 2013, 10:00 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Глава подмосковного Красноармейска Александр Овчинников обвиняется следствием в мошенничестве, следствие просит суд отстранить Овчинникова от должности и обвиняет чиновника в мошенничестве в крупном размере.

В отношении Овчинникова возбуждено уголовное дело, вину в инкриминируемом деянии Овчинников признал частично.

Следствие считает, что будучи военнослужащим, на основании ордера Овчинников получил от научно-исследовательского института двухкомнатную служебную квартиру в Красноармейске. В 1999 году он прибыл для прохождения военной службы в подразделение Министерства обороны Российской Федерации, где на основании решения жилищной комиссии ему и членам семьи была закуплена и распределена в их пользу трехкомнатная квартира в Москве.

Впоследствии на данную квартиру Овчинников оформил право собственности, реализовав свое право и право членов своей семьи на получение однократно безвозмездно жилого помещения в собственность. В 2006 году он дал письменное обязательство сдать муниципальную квартиру в городе Красноармейск. Однако не сделал этого, а приватизировал ее, причинив ущерб муниципальному образованию ущерб на сумму 2,6 млн. рублей.

Овчинникову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.