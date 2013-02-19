Всемирный День китов и дельфинов отмечают сегодня

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19 февраля 2013, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта evangelie.ru

В мире во вторник отмечается Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day). Эта дата считается днем защиты всех морских млекопитающих и других существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты.

Этот День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссии (International Whaling Commission, IWC).

Этот мораторий действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. В настоящее время промысел китов разрешен исключительно для удовлетворения потребностей коренного населения (так называемый, аборигенный) и изъятия китов в научных целях по специальным разрешениям правительств-членов IWC.

Интенсивное и беспощадное истребление морских млекопитающих и, в частности, китов продолжается уже более 200 лет, пагубно сказывается на их численности - многие представители этого отряда оказались на грани исчезновения.

Всемирный День защиты китов отмечается дважды в году: летом в разных странах по-разному и 19 февраля.

Особое значение этот день имеет для России, поскольку в морях нашей страны обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них, в первую очередь сахалинский серый кит, находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации и Международного союза охраны природы.