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19 февраля 2013, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]

Более 80% россиян, участвовавших в опросе фонда "Общественное мнение", проведенном неделю назад, заявили, что одобряют создание "черных списков" пассажиров, устраивающих дебоши на борту самолетов.

При этом меньше 10% респондентов в последние годы сами сталкивались с такого рода "явлении".

"АН" писали, что в настоящее время активно обсуждаются поправки в законодательство, которые могут ужесточить правила поведения в самолетах.