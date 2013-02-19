Убийство российского малыша в американской приемной семье: СК РФ начал проверку

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19 февраля 2013, 08:36 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта СКР.

В Главном следственном управлении СК России начата процессуальная проверка в связи сообщениями в СМИ о новом факте смерти в январе 2013 года в приемной американской семье трехлетнего российского мальчика.

"В рамках проверки следователи запросили информацию и материалы из Министерства иностранных дел РФ, у Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации Павла Астахова. По результатам изучения материалов и после определения более точной квалификации содеянного будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении пресс-службы СКР.

"АН" писали, что приемная американская мать трехлетнего русского мальчика Максима Кузьмина Лора Шатто пока не является обвиняемой в его гибели.

Прокуратура штата Техас заверила в готовности сотрудничать с РФ в расследовании смерти мальчика.

Напомним, детский омбудсмен Павел Астахов накануне сообщил, что Максима, по одной из версий правоохранительных органов США, забила до смерти мачеха.