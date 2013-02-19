Прокуратура США обещала объективно расследовать убийство российского малыша

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19 февраля 2013, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта www.rfdeti.ru

Детский омбудсмен Павел Астахов сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте, что прокуратура штата Техас заверила в готовности сотрудничать с РФ в расследовании очередного убийство российского ребенка в приемной американской семье.



"АН" писали, что Астахов накануне сообщил, что 3-летнего Максима Кузьмина, по версии правоохранительных органов США, забила до смерти мачеха.

Консульские работники России были допущены в семью американских родителей Максима Кузьмина и ознакомились с условиями жизни его младшего брата - Кирилла. Окончательные выводы проверки, проводимой прокуратурой Техаса по гибели Максима Кузьмина будут сформулированы через 10-15 дней.

Детский омбудсмен также сообщил, что на время расследования приемная американская мать отстранена от воспитания Кирилла, хотя ей позволено раз в неделю с ним видеться.

Астахов обратился в в МИД РФ с просьбой обеспечить объективное расследование и информирование российской стороны о ходе расследования гибели Максима и Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело с связи с убийством российского ребенка в приемной семье американцев.