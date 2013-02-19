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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Онищенко предсказывает в России рост заболеваемости гриппом

19 февраля 2013, 06:23 [ «Аргументы Недели» ]

Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предсказывает в России рост заболеваемости гриппом, обращая внимание, что только за минувшую неделю на карантин закрыли более тысячи российских школ.
 
Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в 43 российских регионах, и если в Москве по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась, то в регионах количество задолевших гриппом растет.
 
Среди заболеваний, по данным Геннадия Онищенко, преобладает грипп H1N1, H3N2, аденовирусы, РС-вирусы и парагриппы, передают СМИ. Лучшим средством борьбы с вирусом Геннадий Онищенко считает прививку от гриппа.
ЕП

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