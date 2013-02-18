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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Владимир Жириновский будет судиться с Ильей Пономаревым

18 февраля 2013, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен подать в суд на депутата Госдумы Илью Пономарёва за клевету. По словам политика, он должен ответить за публичные обвинения по закону.

В пресс-службе ЛДПР подтвердили, что Жириновский обратится в суд, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как ранее сообщали «АН», Депутат Госдумы Илья Пономарев заподозрил депутата Госдумы Владимира Жириновского в плагиате и обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить законность защиты диссертации лидера ЛДПР. Копию депутатского запроса Пономарев опубликовал у себя в ЖЖ.  А накануне блогеры усомнились в  ученой степени доктора исторических наук сына Жириновского, Игоря Лебедева. «Выделил мышкой — клик, потом перенес мышку — щелк... И готово. Стал доктором философии», — пишет журналист и член КСО Сергей Пархоменко на своей странице в ЖЖ.



НС

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