Владимир Жириновский будет судиться с Ильей Пономаревым

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18 февраля 2013, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен подать в суд на депутата Госдумы Илью Пономарёва за клевету. По словам политика, он должен ответить за публичные обвинения по закону.



В пресс-службе ЛДПР подтвердили, что Жириновский обратится в суд, сообщает ИТАР-ТАСС.



Как ранее сообщали «АН», Депутат Госдумы Илья Пономарев заподозрил депутата Госдумы Владимира Жириновского в плагиате и обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить законность защиты диссертации лидера ЛДПР. Копию депутатского запроса Пономарев опубликовал у себя в ЖЖ. А накануне блогеры усомнились в ученой степени доктора исторических наук сына Жириновского, Игоря Лебедева. «Выделил мышкой — клик, потом перенес мышку — щелк... И готово. Стал доктором философии», — пишет журналист и член КСО Сергей Пархоменко на своей странице в ЖЖ.







