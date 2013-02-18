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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Дмитрий Медведев наградил главу КС медалью Столыпина

18 февраля 2013, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев наградил председателя КС Валерия Зорькина за заслуги в становлении и развитии конституционного правосудия и плодотворную государственную деятельность.

 «За заслуги в становлении и развитии конституционного правосудия и многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить медалью Столыпина П.А. I степени Председателя Конституционного Суда Российской Федерации Зорькина Валерия Дмитриевича.
Председатель Правительства
Российской Федерации Д. Медведев», сообщается на сайте Правительства РФ.

 22 февраля 2012 г. В. Зорькин стал председателем Конституционного суда РФ в пятый раз. Совет Федерации впервые наделил его полномочиями на шесть лет по новой процедуре, введенной в ФКЗ "О Конституционном суде Российской Федерации" в 2009 г.

  Медаль П. А. Столыпина является поощрением за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства Российской Федерации в таких областях народного хозяйства, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, наука, образование, здравоохранение, культура и в других областях деятельности.


Медалью награждаются, как правило, государственные служащие и другие граждане России, внесшие большой вклад в решение указанных задач. Награждение медалью П. Столыпина производится на основании решения Правительства Российской Федерации, принимаемого в форме распоряжения.

 

НС

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