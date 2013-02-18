Воронежский губернатор призвал общественные организации не стесняться активности

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18 февраля 2013, 21:35 [«Аргументы Недели. Воронеж», Михаил Жеребятьев, Воронеж ]

Фото www.voronezh-times.ru

Воронежский губернатор призвал общественные организации региона активнее высказываться по злободневным проблемам, в том числе об использовании природных ресурсов.

В прошедшие выходные губернатор Алексей Гордеев, выступая на заседании областной Общественной палаты, призвал общественные организации активнее включиться в обсуждение важных для региона проблем. Он особо подчеркнул, что «при этом мы должны опираться, конечно, прежде всего, на мнения наших граждан и это мнение должно выражаться на основе глубокого изучения предложения, как нам использовать правильно те или иные ресурсы Воронежской области во благо нашей области».

В административно-управленческих, политических и журналистских кругах Воронежа заявление губернатора расценили как реакцию на последние события вокруг никелевых разработок, которые намерена по условиям конкурса вести Уральская горно-металлургическая компания. 8 февраля экологический патруль в Новохопёрском районе, состоящий из представителей общественных организаций и местных жителей остановил проведение разведочных работ, потребовав у геологов предъявить необходимые документы, в первую очередь, решение о переводе земель сельхозназначения в иную категорию. Экологическое движение добивается моратория на разработки сроком на 30 лет.

После происшествия в полицию поступило заявление директора ООО «Воронежгеология» Юрия Копейкина, который представил справку из судмедэкспертизы о нанесении ему увечий. Как утверждает Копейкин, он был избит нагайками казаками из патруля, при этом нападали на него со спины. В полиции завели уголовное дело об умышленных побоях. Участники противостояния, представляющие противоположную сторону, категорически отрицают применение силы, особо отмечая, что выход из правового поля не в их интересах.

В 2012 году после начала экологических протестов губернатор Алексей Гордеев объявил, что все решения, связанные с освоением медно-никелевых месторождений, будут приниматься с учётом мнений проживающего в округе населения. Вместе с тем, областные власти в лице регионального законодательного собрания отклонили инициативу о проведении областного референдума по проблеме, составшись на то, что вопрос разработки месторождений относится к предметам совместного ведения субъекта федерации и федеральных органов власти. Далее суды разных инстанций, включая Верховный суд РФ, подтвердили данное решение воронежских депутатов.

Заявление воронежского губернатора, сделанное на заседании областной общественной палаты 15 февраля, прокомментировал АН Всеволод Феррони – кандидат философских наук, соавтор воронежского раздела коллективной монографии «Политика и культура в российской провинции». По мнению аналитика, происходящее в Воронежской области показывает пределы возможностей всех участников сегодняшнего политического процесса.

«Ситуация в отношении между центром и регионами на сегодняшний день такого, что глава субъекта федерации не имеет возможности напрямую обратиться в федеральный центр за помощью в получении более выгодных для бюджета региона условий добычи полезных ископаемых, в свою очередь, Федеральный центр не является арбитром в такого рода спорах, таковы неписаные правила политической игры», - отметил В. Феррони.

Вместе с тем, как считает эксперт, проблема политической субъектности глав российских регионов образца 2000-х не ограничивается коллизией, когда губернатор не может обратиться к федеральному центра за разрешением конфликта интересов, она куда более многослойна.

«Вытеснение из публичной политики губернаторов, совмещавших функции политиков, администраторов и хозяйственников выполняющими волю Центра администраторами, особенно после отмены прямых выборов глав субъектов федерации, привели к появлению слоя управленцев высшего звена, которые не имеют навыков политической деятельности: от губернатора никто не ждёт собственно политических решений даже в тех случаях, когда они необходимы, губернаторы в свою очередь сторонятся политической ответственности», - продолжает Всеволод Феррони.

Пример Гордеева – губернатора-культуртрегера, по меркам нынешнего времени вполне успешного главы региона, но при этом явно сторонящегося политических решений, весьма показателен, считает исследователь. Последнее заявление А.Гордеева политолог назвал ситуацией цугцванга, когда последующий ход ведёт лишь к ухудшению положения. При этом эксперт напомнил одно из предыдущих и довольно выразительных высказываний воронежского губернатора, касающееся никелевых разработок. По словам воронежского губернатора, если во всём мире природные ресурсы это благо, в России же их наличие становится большой проблемой.