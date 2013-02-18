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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Сергей Степашин информировал Владимира Путина об итогах работы

18 февраля 2013, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

 О ветхих домах, а также о строительстве новых и, в частности, о финансировании этих работ, Владимир Путин беседовал сегодня с главой Счетной палаты Сергеем Степашиным. 

 Как сообщил  Степашин, «нарушения, которые были выявлены в прошлом году, их было где-то порядка 25 миллиардов рублей, в основном, это касается региональных властей".


"Нарушения связаны с недостаточным объемом софинансирования?", - уточнил глава государства.
"Совершенно верно. И несофинансирования, и, к сожалению, есть просто проходимцы. В частности, в трех областях мы проверяли, там они вынуждены были даже уволить несколько человек, и по восьми эпизодам были возбуждены уголовные дела", - сообщил глава Счетной палаты.


"Сейчас изменен порядок софинансирования по Фонду содействия ЖКХ. Если раньше это было 50 на 50, в зависимости от возможностей бюджетов, сейчас основная нагрузка 70% будет падать на региональные бюджеты", - рассказал Степашин.
"По нашему анализу, до 50% субъектов с этой задачей не справятся, поэтому, я думаю, что надо еще раз вернуться к этой теме, посчитать внимательно, потому что программа очень важная. Мы впервые за последние, наверное, лет 30-40 вообще тронули этот пласт", - добавил он. «Мы с вами знаем не понаслышке по Ленинграду, что такое коммунальное жильё и так далее. Поэтому, Владимир Владимирович, тут просьба ещё раз вернуться к этой теме».


Владимир Путин: "Хорошо. Это немного другая тема. Аварийное жильё и коммунальное – это разные вещи. Для Петербурга это отдельная большая проблема. Мы ещё с Правительством поговорим на этот счёт, надо Петербургу помогать".

НС

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