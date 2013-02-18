Правительство Дагестана будет работать круглосуточно

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18 февраля 2013, 21:07 [«Аргументы Недели. Северный Кавказ», Хатима Нисредова, Махачкала ]

Фото www.riadagestan.ru

Временно исполняющий обязанности президента Дагестана Рамазан Абдулатипов призвал правительство республики работать круглосуточно, так, чтобы в любое время суток в кабинете министра ответили на его звонок. Такое заявление прозвучало от Абдулатипова во время встрече с руководителями органов исполнительной власти республики.

«Правительство должно работать круглые сутки. Все раньше меня и председателя правительства приходят и позже нас уходят. Если я подниму трубку в 10 часов вечера и не найду министра… рассчитывайтесь с работы», - сказал врио главы Дагестана.

Абдулатипов подчеркнул, что всем оказан большой кредит доверия со стороны руководства республики и дагестанцев и за короткое время надо сделать очень многое – переломить ситуацию в экономике и социальной сфере. Все поручения президента республики и председателя правительства должны быть выполнены качественно и в сроки.

Ранее в интервью «Первому каналу» Абдулатипов признавался, что намерен ночевать в Доме правительства, поскольку не видит смысла возвращаться поздно ночью домой, когда рано утром снова нужно спешить на работу. «Я вообще хочу, если получится, может быть, здесь где-то найти место, чтобы не выезжать каждый день…» - сказал Рамазан Абдулатипов.