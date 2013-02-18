Ростовчан возят в неисправных и грязных автобусах

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18 февраля 2013, 21:01 [«Аргументы Недели. Ростов-на-Дону», Рената Бойко, Ростов-на-Дону ]

Фото О. Бакунина

Как свидетельствуют итоги проверок, которые провели сотрудники ГИБДД и представители городского управления транспорта, ростовчан возят в технически неисправном и грязном общественном транспорте. По итогам результатов двухнедельной проверки инспекторы ГАИ сняли с маршрутов, и запретили эксплуатацию почти 80 машин, оценив, тем самым, существующую в городе систему общественного транспорта на «двойку».

Рейды, которые день за днём проводили сотрудники ГИБДД, продемонстрировали: ростовчан по-прежнему возят в опасном для жизни транспорте. Инспекторы подкрепляют выводы цифрами. За 15 дней проверено 879 единиц подвижного состава - 15% машин выходили на линии с техническими неисправностями.

«Шестнадцать автобусов эксплуатировались с заведомо неисправной тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством, 62 – с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума. Была запрещена эксплуатация 78 транспортных средств, с которых были изъяты государственные регистрационные знаки», – рассказали «АН-онлайн» в ГИБДД Ростовской области.

По итогам этой проверки наказаны 75 должностных лиц АТП города. Оштрафованы четыре юридических лица, правда, два из них – ООО «Ренат-Транс» и «Южтехмонтаж» – на символические 800 рублей. Больше других досталось ООО «РостовДонАвто» – за нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа грузовым и автомобильным транспортом на организацию наложили штраф в 30000 рублей.

Контрольная проверка, которую осуществили специалисты департамента транспорта Ростова, показала, что автобусы и маршрутные такси опасны не только с технической стороны. Это – рассадники инфекции, самые настоящие очаги антисанитарии. Из проверенных в ходе инспекции десяти единиц подвижного состава у половины было зафиксировано неудовлетворительное санитарное состояние. И это - выборка только за один день.

Кроме того, Ростов-на-Дону «отличается» и самой высокой ценой проезда в муниципальном транспорте на юге России - 15 рублей. Тогда как в Майкопе, например, проезд почти в два раза дешевле - 8 рублей. Да и в Краснодаре стоимость проезда в автобусе – всего 10 рублей.