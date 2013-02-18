МИД РФ: На борту задержанного в Финляндии судна не было правительственного груза

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18 февраля 2013, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакого правительственного груза на шедшем из России судне, задержанном на прошлой неделе пограничниками Финляндии, не было. Сейчас министерство пытается прояснить этот вопрос.

Сергей Лавров сказал журналистам: "Никакого правительственного груза не было на этом корабле, поэтому по данному сообщению мы сейчас пытаемся навести справки".

Напомним, в минувшую пятницу финские СМИ сообщили, что в хельсинском порту Вуосаари финская таможня якобы задержала груз запасных частей для танков, который направлялся из России в Сирию на финском сухогрузе Finnsun.

Между тем, в компании Finnlines, которой принадлежит сухогруз, сообщили, что запрещенный груз был обнаружен экипажем сухогруза еще 9 января в порту Антверпена и отправлен таможне в Хельсинки на дознание. По данным компании, груз был помещен на сухогруз Finnsun в Петербурге 20 декабря. Его вес составляет 9600 килограммов. Компания-судовладелец подчеркнула, что оказывает всяческую помощь в расследовании дела. Все члены экипажа судна - финны, никто из них не задержан и не арестован, пишет газета Helsingin Sanomat.