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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Дебошира с рейса Москва-Хургада арестовали заочно

18 февраля 2013, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: 1tv.ru
фото: 1tv.ru

В понедельник руководитель Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте ММСУТ СК РФ Павел Селиверстов сообщил, что пассажира рейса Москва-Хургада, уроженца Саратова, Сергея Кабалова арестовали заочно, его обвиняют в покушении на угон воздушного судна

По его словам, сегодня Головинский суд Москвы санкционировал заочный арест Кабалова, объявленного в международный розыск по обвинению в попытке захвата 11 января самолета, следовавшего рейсом Москва-Хургада. Также ему было предъявлено обвинение по статье "Покушение на угон воздушного судна", статья предусматривает наказание от семи до 12 лет лишения свободы.

СБ

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