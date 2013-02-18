Дебошира с рейса Москва-Хургада арестовали заочно

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18 февраля 2013, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: 1tv.ru

В понедельник руководитель Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте ММСУТ СК РФ Павел Селиверстов сообщил, что пассажира рейса Москва-Хургада, уроженца Саратова, Сергея Кабалова арестовали заочно, его обвиняют в покушении на угон воздушного судна

По его словам, сегодня Головинский суд Москвы санкционировал заочный арест Кабалова, объявленного в международный розыск по обвинению в попытке захвата 11 января самолета, следовавшего рейсом Москва-Хургада. Также ему было предъявлено обвинение по статье "Покушение на угон воздушного судна", статья предусматривает наказание от семи до 12 лет лишения свободы.