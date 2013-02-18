Взрыв метеорита вернет астрономию в школы

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18 февраля 2013, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]

Падение метеорита под Челябинском вызвало столько антинаучных домыслов, что в школьную программу необходимо вернуть астрономию, считает член Совета федерации Константин Цыбко.



Астрономия была исключена из обязательной школьной программы в 1993 году, пишет gazeta.ru. Российские астрономы ещё в 2009 году выступали с призывом вернуть преподавание этого предмета в школе и восстановить астрономическую подготовку в педагогических вузах.



