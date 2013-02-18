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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Взрыв метеорита вернет астрономию в школы

18 февраля 2013, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]

Падение метеорита под Челябинском вызвало столько антинаучных домыслов, что в школьную программу необходимо вернуть астрономию, считает член Совета федерации Константин Цыбко.


Астрономия была исключена из обязательной школьной программы в 1993 году, пишет gazeta.ru. Российские астрономы ещё в 2009 году выступали с призывом вернуть преподавание этого предмета в школе и восстановить астрономическую подготовку в педагогических вузах.

НС

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