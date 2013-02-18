Петербургские парламентарии поддержали самогонщиков

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18 февраля 2013, 18:57 [«Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Валентина Карелова, Санкт-Петербург ]

Фото www.sovetsk39.ru

Депутаты Петербурга выступили против введения дополнительных санкций для торговцев самогоном. В понедельник на заседании Комиссии Законодательного Собрания по промышленности, экономики и собственности, местные парламентарии обсуждали, в частности вопрос конфискации самогонных аппаратов у населения.

Напомним, что соответствующий законопроект был, выдвинут депутатами Еврейской автономной области, которые предложили штрафовать торговцев бражкой, а также конфисковывать у них алкогольную продукцию и сам аппарат.

Изучив подробно документ, предоставленный чиновниками с Дальнего Востока, народные избранники Петербурга решили пока не вводить дополнительных санкций, аргументировав свое решение, тем, что в документе недостаточно четко прописана разница между крепкими и слабыми алкогольными напитками.

«Законодатель, Еврейский автономный округ, говорит о самогоноварении только крепких напитков. Что такое крепкий напиток - не определено, а вот кошерное вино - неизвестно. Попадает это или не попадает. Надо определить, что такое крепкие спиртные напитки домашней выработки, а уж затем надо разрабатывать и тему КОАПа», - пояснила депутат ЗАКСа Ирина Иванова.