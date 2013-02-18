СК: Депутат Пахомов был похищен из-за долга в 80 млн рублей

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18 февраля 2013, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: СК РФ

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил в понедельник журналистам, что депутат горсовета Липецка, председатель регионального отделения организации малого и среднего бизнеса "Опора России" 37-летний Михаил Пахомов был похищен из-за долга в 80 млн долларов США.

Владимир Маркин сказал: "Из показаний, полученных от одного из задержанных, видно, что целью такой кровавой охоты на депутата было получение у него долга в 80 миллионов долларов США".

Владимир Маркин рассказал - следствем "установлено, что группа спланировала похищение еще в прошлом году. В ходе допросов следователи уже получили показания, что за депутатом велась слежка ещё с ноября 2012 года. Исполнители отслеживали все передвижения своей жертвы, им были известны адреса, где бывал липецкий депутат, вплоть до его излюбленных мест отдыха".

По его словам, депутат был похищен по заказу жителя Подмосковья, бывшего замминистра ЖКХ правительства Московской области, Евгения Харитонова. В настоящее время он заключен под стражу.

Уже задержаны и арестованы четверо исполнителей преступления в возрасте от 24-х до 35-ти лет. Всем пятерым подозреваемым предъявлено обвинение в похищении человека.

В ходе следствия было также установлено, что у Пахомова было похищено имущество на 400 тыс рублей. Подозреваемые задержаны, ими оказались трое жителей Подмосковья. Следствием также установлен ряд лиц, причастных к похищению депутата.

Напомним, Михаил Пахомов пропал 12 февраля в Липецке, выйдя из ресторана. Его тело было обнаружено накануне в бочке с застывшим бетоном в одном из подвальных помещений частного гаража в поселке Обухово Ногинского района Подмосковья.