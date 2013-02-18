Впервые в заповеднике Еврейской автономии установили фотоавтоматы

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18 февраля 2013, 18:44 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Виктор Черненко, Биробиджан ]

Фото www.upload.wikimedia.org

В таёжной зоне государственного природного заповедника «Бастак» установили две камеры автоматического слежения. Одна из целей экологов ЕАО – «поймать» в объективы амурского тигра.

Заповедник «Бастак» образован на территории ЕАО в 1997 году и занимает площадь более 90 тысяч гектаров. В 2007 году сотрудники заповедника, проводя учётные работы, зафиксировали следы амурского тигра. В последующие годы такие находки повторились. Экологи выдвинули версию, что несколько особей этого хищника – впервые после долгого перерыва – поселились в ЕАО. Пока сфотографировать амурского тигра в Еврейской автономии обычным способом не удаётся. Теперь надежды возлагаются на автоматику.

Как сообщили в дирекции «Бастака», фотоэлементы камер реагируют на любой движущийся объект — будь то медведь, фазан или человек. Оба фотоавтомата установлены в таёжных урочищах, в которых, предположительно, обитает взрослый амурский тигр.

«На днях фотоавтоматы засняли группу диких кабанов. Конечно, две «фотоловушки» не могут дать полной картины жизни обитателей заповедных урочищ. Необходимо установить не менее десятка аналогичных устройств, что дало бы возможность наиболее полного научного представления о повадках и образе жизни обитателей дикой природы», - пояснили специалисты ГПЗ «Бастак».