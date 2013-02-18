В психбольнице просят полицию не верить сбежавшей пациентке

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18 февраля 2013, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня главный врач столичной психбольницы, откуда в лучших голливудских традициях похитили 36-летнюю пациентку, предоставил полиции справку о том, что женщина давала согласие на госпитализацию.



36-летняя Анна Павленкова и ее похититель лично явились в полицию. При этом женщина написала заявление, в котором заявила о незаконном удержании в медучреждении. Правда, медики заявляли обратное — мол, женщина сама пришла к ним в больницу, и вот сегодня соответствующий документ был предоставлен правоохранительным органам. Мать Анны Любовь Павленкова говорила, что дочь страдала заболеванием с детства, а последний роковой роман довел ее до безумия.



Ранее «АН» сообщали: на Московский научно-исследовательский институт психиатрии Минздравсоцразвития сегодня вечером совершено вооруженное нападение. Трое влетели в здание и ранили из пистолета охранника. Забрав пациентку из закрытого стационара, нападавшие скрылись в неизвестном направлении.





