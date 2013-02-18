Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В психбольнице просят полицию не верить сбежавшей пациентке

18 февраля 2013, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня главный врач столичной психбольницы, откуда в лучших голливудских традициях похитили 36-летнюю пациентку, предоставил полиции справку о том, что женщина давала согласие на госпитализацию.

36-летняя Анна Павленкова и ее похититель лично явились в полицию. При этом женщина написала заявление, в котором заявила о незаконном удержании в медучреждении. Правда, медики заявляли обратное — мол, женщина сама пришла к ним в больницу, и вот сегодня соответствующий документ был предоставлен правоохранительным органам. Мать Анны Любовь Павленкова говорила, что дочь страдала заболеванием с детства, а последний роковой роман довел ее до безумия.

Ранее «АН» сообщали: на Московский научно-исследовательский институт психиатрии Минздравсоцразвития сегодня вечером совершено вооруженное нападение. Трое влетели в здание и ранили из пистолета охранника. Забрав пациентку из закрытого стационара, нападавшие скрылись в неизвестном направлении.


НС

//картина дня

В мире

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

Американские источники оценили всю мощность ракет, расположенных на подводных на российских атомных подлодках "Борей". По мнению издания, России не понадобятся другие ядерные силы, чтобы нанести мощный удар по США.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский" самолёта А321 .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…