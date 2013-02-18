Виталий Гиберт перестал бриться и увлекся голоданием

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18 февраля 2013, 18:06 [«Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Валентина Карелова, Санкт-Петербург ]

Фото с сайта www.uznayvse.ru

На презентации книги «Моделирование будущего» победителя 11 сезона шоу «Битва экстрасенсов» Виталия Гиберта в одном из книжных салонов Петербурга, он рассказал, зачем он отрастил бороду и сильно похудел. На мероприятии побывала корреспондент «АН-онлайн».

Несмотря на то, что после окончания 11 сезона прошло довольно много времени, юные и не очень поклонницы по-прежнему следят за жизнью рыжего эзотерика – на презентации книги был аншлаг. Когда на сцене появился виновник встречи, публика буквально ахнула, увидев на сцене улыбающегося, но сильно исхудавшего экстрасенса. Впрочем, Виталий поспешил тут же успокоить поклонниц своего таланта, сообщив, что похудел намеренно и не стоит делать трагедии из его имиджа.

«В жизни, нужно пробовать что-то новое, нарушить привычные стереотипы. Например, раньше, я брился каждый день. Однако мне всегда было интересно, как я буду выглядеть с бородой. Поэтому два месяца назад я решил отказаться от бритвенного прибора и дал себе табу не брать его в руки до мая. Мне неважно как я при этом выгляжу, главное, что внутри. Нужно научиться, не обращать внимания на физическую оболочку, не придавать ей большого значения», - сказал В. Гиберт.

После чего эзотерик предложил своим многочисленным поклонницам перестать накладывать на себя тонны косметики. Потому что, по его словам, каждый человек красив и по-своему уникален. Впрочем, далеко не все девушки с ним согласились.

Рассказал В. Гиберт и о причинах, своего похудения, этот вопрос мучил публику намного больше, чем появившаяся на его лице растительность. «Все просто, я стал по-другому питаться. Некоторое время назад открыл для себя практику голодания. Сначала я не ел семь дней, только пил воду. Затем восстанавливался в течение десяти дней. И опять стал голодать на этот раз на три дня дольше. В общей сложности за два месяца я не принимал пищу 17 дней. Сейчас восстанавливаюсь, надеюсь набрать килограмм 15, так что скоро буду опять большим и красивым, - с улыбкой объяснил он.

После чего эзотерик добавил, что от голодания не откажется, и будет увеличивать его длительность. Таким образом, по словам В. Гиберта, он осуществляет чистку организма, выводит токсины и прочие гадости. Во время голодания еще постоянно медитирует. «Я не призываю, присоединяться к этой практике. Потому что к этому нужно прийти», - предупредил он.

Рассказывая о своей книге «Моделирование будущего», эзотерик признался, что, оказывается, писал ее не он. «Она родилась в совместном творчестве с Богом. Это Бог ее писал через меня. Книга написана простым и доступным языком, без всяких эзотерических оборотов. В ней рассказывается о любви, свободе, о том, как начать новую жизнь», - пояснил В. Гиберт.