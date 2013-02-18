Российские специалисты разработали программу по защите от метеоритов

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18 февраля 2013, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: myspace.com

Заведующая отделом астрономии Института астрономии РАН (ИНАСАН) Лидия Рыхлова сообщила, что российские специалисты разработали проект федеральной целевой программы (ФЦП) по противодействию космическим угрозам, в том числе, и падениям метеоритов.

В понедельник на пресс-конференции Лидия Рыхлова рассказала, что программа разработана специалистами из Роскосмоса, Института астрономии РАН и ЦНИИМАШа. Программа рассчитана на десять лет и ее бюджет составляет 58 миллиардов рублей.

По ее словам, эта программа уже одобрена Роскосмосом и сейчас "лежит на столе у Рогозина" для утверждения.

Дмитрий Рогозин уже отозвался об этой программе, он считает, что принятие этой программы очень важно и своевременно, тем более, после падения метеорита в Челябинске.

Сегодня вице-премьер Дмитрий Рогозин доложит премьер-министру Дмитрию Медведеву об упавшем в Челябинске метеорите, расскажет, какие меры предпринимаются для устранения последствий падения болида, а также представит свои первые предложения по новой программе отражения космических угроз, передают интернет-СМИ.