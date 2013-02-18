Удальцову больше нравится симка депутата Пономарева

//Общество

18 февраля 2013, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

Следственный комитет РФ уличил координатора «Левого фронта» в использовании сим-карты депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильи Пономарева, выданной последнему для спецсвязи.

Как заверили СК РФ в Госдуме, депутат не имел права передавать сим-карту для спецсвязи кому бы то ни было, правда, никаких наказаний передача депутатского телефона третьему лицу не предусматривает.



Удальцов отказался отвечать на вопросы следствия о том, как долго он пользовался этим телефонным номером, кто ему передал сим-карту, знал ли он, что она числится за Госдумой, и использовался ли он ее во время приготовления к массовым беспорядкам. Свой отказ оппозиционер обосновал статьей 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя.



Удальцов на данный момент находится под домашним арестом.



