ХVI «Серебряный Лучник» раздал награды

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18 февраля 2013, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

15 февраля в Международном мультимедийном пресс-центре «РИА Новости» состоялась церемония награждения Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

114 коммуникационных кампаний, реализованных в 2012 году, оценивали члены Экспертного совета. Более 80 проектов, вошедших в шорт-листы шести из десяти номинаций, получили право на публичную презентацию в итоговом туре. По их результатам члены жюри и определили победителей.

Генеральный директор газеты «Аргументы недели» Олег Желтов вручил награду лидерам в номинации «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности»:«Наша газета регулярно проводит социальные акции, и очень символично, что нам выпала четь вручить «Серебряного Лучника» именно в этой номинации. Мы с удовольствием предоставим победителям возможность публикации в ''Аргументах недели''». Статуэтку «Серебряного Лучника» увезли в Красноярский край сотрудники медиакомпании «Северный город» с проектом «Посевная» в Норильске».

Суровая арктическая природа, гигантское промышленное производство и... город газонов! Фантастика? Совсем нет! Здесь и есть самое главное - страстное желание людей жить в зеленом городе и готовность самим участвовать в его озеленении. Главным препятствием было отсутствие веры в успех дела. Нужно было соорганизовать людей, и провести масштабную акцию по озеленению, которая дала бы быстрый, заметный и долгосрочный эффект... В результате информационной кампании выступить озеленителем откликнулись более 2000 человек, которые выходили семьями, подъездами, просто компаниями друзей и засевали семенами многолетних трав свои дворы, детские площадки.

«Лучшим проектом по развитию и продвижению территорий» был признан «Якутский хоровод «Осуохай» медиагруппы «Ситим», посвященный информационному сопровождению двух рекордов, которые благодаря системному коммуникационному сопровождению получили широкий резонанс не только в Якутии и России в целом, но и в странах зарубежья. В 2012 году в Книгу рекордов Гиннесса была внесена запись о «Самом большом осуохае в мире». Одновременно национальный танец-хоровод водили 15293 человека. А накануне сертификаты Книг рекордов России и Европы были вручены всем участникам «Самого длительного осуохая».

В номинации «Лучший проект в области научных достижений и инноваций» лауреатом стал Политехнический музей с «Фестивалем актуального научного кино 360°».

Стартовал проект модернизации «Политеха» в 2010 году, он ориентирован на создание принципиально нового для нашей страны Научно-просветительского центра. Проект «Фестиваль актуального научного кино 360°» стал одним из пилотных инициатив в сфере музейных коммуникаций. В его рамках был апробирован ряд новых форматов работы с посетителями и технологии привлечения партнеров. Фестиваль обрел «гастролирующий» формат, дающий возможность комплексно продвигать ключевые компетенции музея среди населения России.

Расширяя географию присутствия Национальной премии, еще одна статуэтка и диплом лауреата в номинации «Коммуникации в глобальном мире» отправились в Среднюю Азию. Проект «День МегаФона» от компании «ТТ Мобайл» представляет собой праздник для жителей Таджикистана, проживающих за пределами столицы страны - Душанбе. Мероприятие сопровождает запуск новой базовой станции или открытие офиса продаж и обслуживания. Проект имеет в основе блочную структуру, что позволяло раскладывать его на составляющие и варьировать содержание в зависимости от специфики районов и пожеланий представителей хукуматов (местных администраций).

«Серебряный Лучник» в номинации «Лучший проект в области бизнес-коммуникаций» был вручен «FlashComm» за привлечение внимания общественности к проблеме развития биоэнергетики в России, и закрепление имени компании «БиоГазЭнергоСтрой» как пионера отрасли в стране.

В номинации «Лучший проект по продвижению спортивного, здорового образа жизни» специальный приз от компании «МегаФон» вручен Агентству спортивной информации Р-Спорт, РИА Новости. Премию получал заместитель главного редактора Валерий Левченко.

«Лучшая работа по теории развития общественных связей» принадлежит перу Марины Шилиной. «Текстогенные трансформации инфосферы. Методологический эскиз становления Интернета». 700-страничная монография стала первым в стране исследованием, где представлена систематизация профессиональной коммуникационной деятельности в Глобальной паутине.

Но главная интрига, как правило, сопровождает номинации «Персона» и «За культурный вклад» - единственные категории, где решение остается за членами Попечительского совета. По итогам 2012 года, статуэтка «Серебряного Лучника» в номинации «За культурный вклад» вручена Григорию Ревзину, журналисту, историку, искусствоведу, архитектурному критику, кандидату искусствоведения, автору публицистических и научных материалов в области культуры и архитектуры. «Персоной» года признан руководитель Департамента культуры Москвы Сергей Капков за позитивные изменения в культурной жизни столицы. Сергей Капков был назначен на этот пост 30 сентября 2011 года. Одним из его первых решений была отмена платы за входной билет в московские музеи в дни новогодних и рождественских каникул, а также в третье воскресенье каждого месяца. Установлен единый день проведения акции «Вечер в музее» (когда все московские музеи работают до 21:00) — каждый четверг. Разработана программа «Зима в парке», которая предусматривает организацию мероприятий по встрече Нового года, спортивные и культурно-массовые мероприятия в парках культуры и отдыха столицы. Зимой широко известный московский "Парк культуры" превращается в самый большой каток в Европе.

Лауреатом в номинации «Мастер» участники церемонии признали Инну Лысенко, управляющего партнера новосибирского агентства "InMar Relations". Почти десять лет процедура выбора лауреата в этой номинации не меняется: сначала идет широкое выдвижение со стороны экспертов, затем выбирается пять кандидатур, которым предоставляется право на публичную лекцию, затем три кандидатуры предлагаются гостям церемонии для выбора. Отправляя смс на указанный номер телефона, зал в течение двух минут принимает поистине историческое решение: выбирает самого лучшего, успешного и перспективного. Инна Лысенко, возглавляя самое титулованное агентство "за Уралом", имея планы нескольких контрактов за границей, полностью соответствует представлению о том, каким должен быть Мастер развития общественных коммуникаций. За нее проголосовало почти 60% зрителей, присутствующих на церемонии.

Итак, победители названы. А Национальная премия в области развития общественных связей готовится к XVII сезону, старт которого состоится в октябре.