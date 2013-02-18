Арестован зампред петербургского комитета по транспорту Игорь Маилов

//Общество

18 февраля 2013, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Игорь Маилов - первый заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга стал фигурантом дела о хищениях. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник заключил его под стражу на срок 2 месяца.

14 февраля сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти провели оперативно-следственные мероприятия в комитете по транспорту Смольного в рамках уголовного дела, находящегося в следственной службе управления.

Аналогичные мероприятия также прошли в Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении "Организатор перевозок".

Обыски связаны с делом о махинациях с транспортными валидаторами на сумму более 11 миллионов рублей. Одним из фигурантов этого дела является бывший директор СПБ ГКУ "Организатор перевозок" Владимир Михайлов.

Как сообщают российские СМИ, в настоящее время Игорь Маилов написал заявление об отставке и находился сегодня в управлении ФСБ по Северной столице и Ленинградской области.