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//Общество

Касперский: три миллиона евро - именно такой ущерб причинили похитители сына

18 февраля 2013, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

 Генеральный директор ЗАО "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский предъявил гражданский иск к обвиняемым по делу о похищении его сына, сообщили в Хорошевском суде Москвы.

 "Сумма иска аналогична выкупу. Я считаю, что именно такой мне был причинен ущерб. Был нанесен серьезный моральный ущерб и косвенный материальный: новость была широко освещена в западных СМИ, ко мне до сих пор подходят и спрашивают, как мой сын. Ущерб был нанесен не только мне моральный, но и стране репутационный", — сказал Касперский в суде, и добавил, что сумма может быть изменена.


Касперский сказал, что неоднократно говорил сыну о недопустимости выкладывать в социальные сети информацию личного характера, а именно номера телефонов и адреса, однако он пренебрег его советами. После произошедшего, сообщил Касперский, все члены его семьи приняли меры для того, чтобы обезопасить себя и воспользовались охраной.
Евгений, к сожалению, не контактирует с сыном. "То, что я потерял с ним (сыном) контакт, главная причина этого — похищение. Я фактически потерял сына", — сказал он, сообщает ria.ru. Касперский добавил, что не знает, каково было эмоциональное состояние его сына после произошедшего.


На скамье подсудимых — Семен Громов, Олег Маюков, Николай Савельев и его сын Николай Савельев-младший, им вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 (похищение человека) УК РФ. Кроме того, трое (кроме Маюкова) обвиняются также по части 2 статьи 163 (вымогательство) УК РФ.
30-летний сотрудник спецслужб Алексей Устимчук, с которым ранее было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уже осужден на 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.




НС

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