ВГТРК вышла из Академии российского телевидения

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18 февраля 2013, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: media-online.ru

В понедельник стало известно, что Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) официально вышла из состава "Академии российского телевидения" (АРТ), которая была учреждена в 1994 году, а с 1995 года проводит конкурс ТЭФИ.

В сообщении холдинга ВГТРК говорится, что "накануне заседания учредителей фонда "АРТ" ВГТРК официально заявило о выходе из состава телеакадемии. Представители холдинга подчеркивают, что де факто ВГТРК не участвовало в ее деятельности в течение последних шести лет. Сейчас это лишь юридическое подтверждение сложившейся ситуации", - передают Вести.

В ВГТРК это решение пояснили тем, что "сама академия перестала быть институтом, объединяющим телесообщество, а превратилось в площадку теленадзора".

В холдинге считают, что необходимо создать профессиональный телевизионный конкурс, который бы объединял всех участников отрасли, и в этой связи ВГТРК предлагает другим телекомпаниям обсудить новые формы организации телевизионного экспертного сообщества.

В состав ВГТРК входят телеканалы "Россия 1", "Россия 2", "Россия 24", "Россия К" (Культура), "РТР-Планета", детский канал "Карусель", а также радиокомпании "Маяк", "Радио России", "Вести ФМ", "Культура" и "Юность". "Россия 1" и канал "Культура" входят в число учредителей фонда "АРТ".