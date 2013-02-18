Несколько семей отказались покидать аварийный дом в Биробиджане

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18 февраля 2013, 16:40 [«Аргументы Недели», Виктор Черненко, Биробиджан ]

Фото Виктора Черненко

Четыре семьи из расселяемого 17-квартирного дома в столице Еврейской автономии "держат оборону" от возможных поджигателей. Жилищный вариант, предложенный мэрией Биробиджана, их не устроил, угрозы не испугали.

Двухэтажный деревянный дом № 38 по улице Пионерской - ровесник Биробиджана: был построен 75 лет назад. В 2005 году он был признан аварийным.

"Жильцов, проживавших в однокомнатных квартирах нашего дома, расселили в новый дом на улице Комбайностроителей. А нас, жильцов 2-комнатных квартир, собрали в мэрии и сказали, что переселяют в дом на улице Саперной. Когда мы увидели тамошнюю однокомнатную квартиру, то испытали шок. Здесь у нас жилая площадь – 22,5 квадратных метров, там - 17. Чтобы разместиться по новому адресу, нам придется выбросить всю нашу мебель", — сообщила корреспонденту "АН-Онлайн" Елена Котова.

Она работает медсестрой в больнице и проживает вместе с мамой, мужем и двумя несовершеннолетними детьми в квартире № 2 дома № 38 по улице Пионерской.

Всего четыре семьи по одинаковой причине отказались переезжать из Пионерской, 38 – Котовы (5 человек), Добренко (5 человек), Мирошниченко и Галиулины (7 человек). По словам жильцов, им обещали отключить свет и отопление, но они обратились за защитой в прокуратуру ЕАО.

Там заверили: "Не бойтесь - не отключат". Мэрия подала на "упрямцев" в суд. А те организовали круглосуточное дежурство – чтобы их дом не подожгли. Такие анонимные угрозы уже поступали. Несколько лет назад в Биробиджане сгорел аналогичный дом – в ночном пожаре погибли люди, в том числе дети.