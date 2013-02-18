Москва, может, и поможет, только какой безработный уедет из столицы

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18 февраля 2013, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Департамент труда и занятости населения Москвы разработал нормативный документ, устанавливающий порядок предоставления финансовой поддержки безработным при переезде в другой населенный пункт.

Это касается тех, у кого есть направление органов службы занятости города в случае отсутствия подходящей работы в городе Москве.



"Принятие постановления не повлечет дополнительных расходов из бюджета города Москвы на 2013 г. и плановый период 2014 г. и 2015 г. и не окажет влияния на доходы и расходы бюджета города Москвы, бюджеты внутригородских муниципальных образований ввиду того, что при прогнозируемом на период 2013-2015 гг. сценарии развития экономики нет вероятности возникновения прецедентов переезда (переселения) безработных граждан. Более того, за все время существования Московской государственной службы занятости населения ни один из безработных граждан не изъявил желания в переезде или переселении с целью трудоустройства куда-либо из столицы, даже во время кризисов экономики", - отмечается в пояснительной записке к документу, сообщает rbc.ru.



В проекте постановления отмечается, что "финансовая поддержка предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе" в виде компенсации расходов, понесенных безработными гражданами при их переезде или переселении с членами семьи в другую местность для трудоустройства, а также в виде единовременного пособия безработным гражданам при переселении в другую местность.



Финансовая поддержка безработным при переезде предоставляется в следующих размерах: расходы по оплате стоимости проезда безработного гражданина к месту работы и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы на пользование в поездах постельными принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда: железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; воздушным транспортом - в салоне экономического класса самолетов; автомобильным транспортом - в автобусах междугородного сообщения; суточные расходы за время следования к месту работы и обратно (в размере 100 руб. за каждый день нахождения в пути следования); расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 руб. в сутки, за исключением случаев предоставления работодателем бесплатного жилого помещения.



Период финансирования расходов по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности составляет не более 2 месяцев.



