//Общество

18 февраля 2013, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

После проверки хищений в топливно-энергетическом и жилищно-коммунальном комплексах Мурманской области Генпрокуратура обнаружила, что в мурманском "Колэнергосбыте" сумма хищений составляет 1 миллиард рублей, а в ОАО "Сбербанк" - 400 миллионов рублей.

Об этом в понедельник сообщила журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Марина Гриднева.

Она рассказала, что ведомством "взято на контроль расследование уголовного дела по фактам умышленного искажения ОАО "Колэнергосбыт" реального объема мощности, передаваемой по электрическим сетям потребителям, в результате чего похищено более 1 миллиарда рублей".

Также Генпрокуратура выявила массовые факты незаконного получения организациями ЖКХ под предлогом развития своей прямой деятельности кредитов в банковских учреждениях.

В связи с этим возбуждено дело по фактам хищений не менее 430 миллионов рублей, принадлежащих ОАО "Сбербанк России", и причинения имущественного ущерба ОАО "Колэнергосбыт" путем незаконного представления займа на сумму около 400 миллиона рублей.

По данным Генпрокуратуры РФ, одним из основных фигурантов дела о хищениях в сфере ЖКХ является советник бывшего губернатора Мурманской области Геннадий Шубин, который выстроил вертикально интегрированную структуру, состоящую из более ста организаций, часть из которых зарегистрирована в зарубежных офшорах и контролирует практически 70% рынка сбыта электроэнергии и не менее 60% рынка ЖКХ в Мурманской области. В результате, ущерб превысил несколько миллиардов рублей, сообщается на официальном сайте ведомства.

По словам Марины Гридневой, в настоящее время "по фактам преступных деяний расследуется более 10 уголовных дел. Ход и результаты следствия поставлены на контроль".